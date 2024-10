Plus Saffig

Neues Projekt der Barmherzigen Brüder: Ehemalige Nettegut-Patienten sollen in Saffig wohnen

i Der Direktor Teilhabedienste bei den Barmherzigen Brüdern Saffig, Manuel Quint (von links), Pressesprecher Pascal Nachtsheim und der Direktor Unternehmenskultur, Erik Hau, wollen transparent über die am Standort Saffig geplanten Projekte informieren. Foto: Martina Koch

Die Barmherzigen Brüder Saffig und die Menschen in der Ortsgemeinde pflegen traditionell ein sehr gutes Miteinander. Das soll künftig auch so bleiben, weswegen die Barmherzigen Brüder jetzt frühzeitig über ein Vorhaben informieren, welches zu Vorbehalten führen kann: Ehemalige Patienten aus dem Nettegut sollen in bestehenden Räumlichkeiten im Josef-Otten-Zentrum in Saffig eine neue Bleibe finden.