Um allen Kindern gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen zu bieten, ist es wichtig, ihre unterschiedlichen Lebenssituationen und Bedürfnisse zu berücksichtigen und auf die Bedarfe zu reagieren. Mit dem Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTaG) stellt das Land die Kitalandschaft in Rheinland-Pfalz auf eine neue gesetzliche Grundlage.