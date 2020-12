Andernach

Gisela Pfeil ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Über viele Jahre hinweg hielt sie mit ihren „Annenache Verzellche“ – einer Lesungsreihe der VHS Andernach – die Flagge für das Plattsprechen in ihrer Heimatstadt hoch. Das erste abwechslungsreiche und unterhaltende Verzellche fand 1995 statt – die 17. und letzte Auflage der beliebten Veranstaltung ging im April 2013 im Historischen Rathaus über die Bühne. Mitgewirkt hat Pfeil auch bei den Dialektnachmittagen „Ditt on Datt“. Und auch beim Schmökern ihrer Bücher zaubert das heute 77-Jährige Andernacher Original den Lesern so manches Lächeln ins Gesicht.