Mendig

Richard Clemens lädt Geschichts- und Kulturbegeisterte zu einer faszinierenden Zeitreise ein: In einem fast 500 Seiten umfassenden Buch veranschaulicht der Autor die Baugeschichte der neuen St.-Cyriakus-Kirche in Niedermendig. Vom Umfang und auch vom Inhalt her ist das Werk mit keinem gewöhnlichen Kirchenführer vergleichbar. Auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben, ist Richard Clemens bereits 2007 im Rahmen der Vorarbeiten zur Ausstellung „150 Jahre St.-Cyriakus-Kirche“.