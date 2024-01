In einem malerischen Tal unmittelbar an der rauschenden Nette, umgeben von felsigen Steilhanglagen, liegt die Hammesmühle unterhalb von Sankt Johann. Ursprünglich 1848 als Öl- Mahlmühle errichtet, diente sie in den zurückliegenden Jahrzehnten Wanderern und Ausflüglern als beliebtes Gasthaus und als Übernachtungsmöglichkeit. Doch seit der Corona-Pandemie ist es ruhig um die Mühle geworden.