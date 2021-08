Neues Angebot für Menschen aus dem Ahrtal: Andernacher Seelsorger sind für Flutopfer da

Auch in Andernach sind Menschen aus dem Ahrtal, die durch die Flutkatastrophe obdachlos geworden sind, buchstäblich gestrandet: Sie haben im Parkhotel oder im Hotel Rheinkrone eine vorübergehende Bleibe gefunden, sind bei Freunden untergekommen oder werden noch im St.-Nikolaus-Stiftshospital behandelt. Wie viele Betroffene insgesamt in der Bäckerjungenstadt leben, ist nicht genau auszumachen: „Das ist ein ständiges Kommen und Gehen“, hat die Krankenhausseelsorgerin Katharina Weinzheimer beobachtet. Am St.-Nikolaus-Stiftshospital hatte sie bereits kurz nach der verheerenden Flut Kontakt mit Menschen, die von einen auf den anderen Tag alles verloren haben.