Neueröffnung am Andernacher Marktplatz: Aus Café Winzig wird Café Rosa Von Martina Koch i Anna Stephany (links) und ihre Schwester Eva haben sich 2017 mit der Patisserie Anna & Eva Törtlichkeiten in der Andernacher Wilhelmstraße selbstständig gemacht. Konditormeisterin Hanne Andal (Mitte) war von Anfang an im Team mit dabei. Foto: Koch Martina/Martina Koch Mit Bedauern haben die Andernacher die Nachricht aufgenommen, dass das Café Winzig am Andernacher Marktplatz zum Jahresende seine Pforten geschlossen hat. Seit dem 1. März haben die Räumlichkeiten im Herzen der Altstadt jetzt neue Mieter.

Anna und Eva Stephany, die bereits eine Patisserie in der Wilhelmstraße sowie das Café Honeycomb in der Hochstraße betreiben, werden dort ein weiteres Café eröffnen. Unsere Zeitung hat mit Anna Stephany darüber gesprochen, was die Schwestern an dem neuen Standort planen. Wer feine Backwaren schätzt, für den sind Anna und Eva ...