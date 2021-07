Neuer Pfarrer für Pfarreiengemeinschaft Brohltal: Moritz Neufang stellt sich vor

Vor wenigen Wochen wurde in den sechs Einzelgemeinden der Pfarreiengemeinschaft (PG) Brohltal nach einem abschließenden Sondierungsgespräch der Beschluss zur Fusion gefasst. Gewünscht wird die Umsetzung des Zusammenschlusses zum 1. Januar 2022. Vom Trierer Bischof Stephan Ackermann wurde jetzt Moritz Neufang, der bisherige Kooperator in der PG Kempenich, zum Pfarrverwalter mit dem Titel Pfarrer in der PG Brohltal ernannt. Die feierliche Einführung findet am Sonntag, 1. August, in der Pfarrkirche Niederzissen statt.