Mayen

Für Dirk Meid ist sein neuer Job „das schönste Amt in unserer Stadt“: Am Mittwochabend wurde der 51 Jahre alte SPD-Politiker während eines Festakts in der Aula der Dachdeckerfachschule offiziell zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Mayen ernannt. Zuvor hatte der Stadtrat Meids Vorgänger Wolfgang Treis nach achtjähriger Amtszeit verabschiedet.