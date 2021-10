Am heutigen Donnerstag öffnet der neue Lidl-Markt in der Koblenzer Straße. Etwa 21 Jahre war die Koblenzer Straße bereits Standort für eine Lidl-Filiale. Doch Anfang des Jahres musste das alte Geschäft weichen, und in rund sieben Monaten Bauzeit entstand ein moderner Neubau. Zur Eröffnung des Marktes hatte Lidl Gäste in die neue Filiale geladen für einen Blick hinter die Kulissen.