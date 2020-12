Nachtsheim

Es ist alles im grünen Bereich. Es sind keine Touristen, die an dem imposanten, rund 3,50 Meter hohen Lebensturm ein- und ausgehen, der an dem etwa elf Kilometer langen Rundweg „Nachtsheimer Strühmanns-Pettje“ in Nachtsheim neu geschaffen wurde. Vielmehr finden hier im Sinne des Naturschutzes Molche, Kröten, Eidechsen und Igel sowie viele andere nützliche Tiere geeignete Unterschlupfmöglichkeit.