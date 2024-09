Plus Andernach Neuer Facharzt im MVZAndernach: Stefan Müller ergänzt ab sofort das Ärzteteam i Neuer Facharzt am MVZ Andernach. Foto: Sascha Ditscher/ (Archiv) Der Facharzt Stefan Müller ergänzt ab sofort das Ärzte-Team der Praxis für Orthopädie/Unfall- und Handchirurgie/Allgemeinchirurgie im MVZ St.-Nikolaus-Stiftshospital. Lesezeit: 1 Minute

Der erfahrene Chirurg hat in Bonn Medizin studiert und anschließend in Bad Neuenahr und Zell gearbeitet. Seit 1998 war er im St.-Nikolaus-Stiftshospital in der Allgemeinchirurgie und in der Unfallchirurgie tätig. Hier hat er den Facharzt für Allgemeinchirurgie, die Zusatzbezeichnungen Unfallchirurgie und Notfallmedizin sowie den Fachkundenachweis Rettungsdienst erworben, teilt das Hospital ...