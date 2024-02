Nachsteuern wollen die Fraktionen im Kreistag in einigen Bereichen des zwei Jahre alten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Der soll anziehender, sicherer für Kinder und leichter nutzbar werden, wie im Kreisausschuss deutlich wurde. Über allem schwebte ein Namen, der nicht nur die Sitzung in erklecklicher Weise verkürzte, sondern als Experte in vielen Dingen hinzugezogen werden soll: Verkehrsexperte Professor Rüdiger Sterzenbach. In Fragen der Sicherheit des Kita-Transports gab es im Ausschuss jedoch einen Dissens.