Plus Mayen Neuer Brunnen am Narrenborn: Ein Ruheort im Mayener Stadtwald i Freuen sich über den einladenden Platz am Narrenborn (von links): Markus Weber, Revierleiter Peter Göke, Oberbürgermeister Dirk Meid, Stephan Block und Paul Weber. Foto: Stadt Mayen/Jacqueline Blang Mehrere Helfer schaffen einen Ruhe- und Rückzugsort mitten in der Natur. Am Narrenborn wurde ein neuer Brunnen errichtet, weil der alte in die Jahre gekommen war. Lesezeit: 1 Minute

Ein neuer Brunnen konnte kürzlich am Narrenborn fertiggestellt werden. Der ursprüngliche Brunnen an der Quellfassung am Narrenborn war in die Jahre gekommen, sodass sich der Revierleiter Peter Göke dazu entschied, die Quelle neu zu fassen. Auf ehrenamtlicher Basis gestaltete der Kettensägenkünstler Stephan Block dafür aus Traubeneichenstämmen aus den heimischen Wäldern ...