Der reiche Bestand an Inschriften des heutigen Landkreises Mayen-Koblenz vom Ende des 5. Jahrhunderts bis zum Jahr 1650 liegt nun erstmals in einer umfassenden Edition vor, bearbeitet von Eberhard J. Nikitsch. Der Band wird am morgigen Freitag, 29. Oktober, im Spiegelsaal des Schlosses Burg Namedy vorgestellt.