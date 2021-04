In den vergangenen Jahren ist keine Mobilitätsform so stark gewachsen wie der Fahrradverkehr. Immer mehr Menschen steigen auf Rad, Pedelec oder E-Bike um. Mit der Errichtung des überörtlichen Radwegs im Elztal setzt die VG Vordereifel genau auf diese Entwicklung. Ein weiterer Meilenstein bei der Erweiterung des Radwegenetzes in der Vordereifel konnte nun mit dem Aufstellen von insgesamt vier Brückenbauwerken erreicht werden.