Plus Andernach

Neue Schulleiterin in Andernach: Vicky Plitt ins Amt eingeführt

i Vicky Plitt wurde feierlich als neue Schulleiterin der St. Thomas Realschule plus in Andernach eingeführt. Foto: Tina Hamacher

Vicky Plitt ist dieser Tage als neue Schulleiterin der St. Thomas Realschule plus in Andernach in ihr Amt eingeführt worden. Die Veranstaltung fand in der Aula der Schule statt und zog zahlreiche Gäste an, darunter Christian Greiner, den Oberbürgermeister der Stadt Andernach, Landrat Alexander Saftig sowie Eva Schüller, die Schulrätin der ADD.