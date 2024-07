Plus Maifeld

Neue Nähe im Verbandsgemeinderat: Auf dem Maifeld blüht eine GroKo auf

i VG-Bürgermeister Maximilian Mumm (SPD, links) mit seinen Beigeordneten, die ihn bei Bedarf vertreten dürfen: Torsten Welling und Michaela Reiter (beide CDU) sowie Manfred Zimmer (rechts) von der SPD. Foto: Birgit Pielen

Keiner will sie, das Maifeld hat sie: die GroKo. Die Große Koalition, das Bündnis aus CDU und SPD, das auf Bundesebene in der Merkel-Ära jahrelang für so viel Verdruss sorgte. Mit dem Wissen von heute dürften viele schlauer sein. Denn: Zwei Partner haben naturgemäß weniger Zoff als drei. Das ist in der Politik mal ausnahmsweise genauso wie im richtigen Leben.