Andernach

Neue Mietwohnungen in zentraler Innenstadtlage: Das ist für private Investoren nicht die beliebteste Lösung. Die Verantwortlichen der Kreissparkasse (KSK) Mayen haben sich dagegen in der Andernacher Friedrichstraße genau für dieses Modell entschieden. In den kommenden Monaten will das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut auf dem Eckgrundstück an der Einmündung der Poststraße 14 Wohneinheiten realisieren. Das Projekt hat übrigens Modellcharakter. Steht es doch für einen Strategiewechsel des Unternehmens.