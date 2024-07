Plus Kreis MYK/Kaisersesch

Neue Masche in Apotheken: Betrüger versuchen’s mit Abnehmspritzen

i Sie kommen eigentlich aus der Behandlung von Diabetes, haben aber auch wegen ihrer Appetit dämpfenden Wirkung ihren Siegeszug bei nicht kranken Menschen angetreten: Medikamente, die verheißen, binnen kurzer Zeit viel abzunehmen. Foto: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Kaum ein Medikament befindet sich so in aller Munde wie die sogenannte Abnehmspritze. „Sie suggeriert Sünde ohne Reue.Lieber ein Medikament nehmen als hart fasten, lautet die Devise“, sagt Thomas Hanhart vom Apothekerverband. Und sie ist ins Visier von Betrügern geraten: So haben vier Männer in den Kreisen Mayen-Koblenz und Cochem-Zell versucht, gefälschte Rezepte in Apotheken vorzulegen, um mit den Abnehmspritzen Kasse zu machen. Eine Abnehmspritze kostet die Krankenkasse mehr als 1000 Euro. Polizei und Apotheken haben rasch reagiert.