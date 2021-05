Neue Ideen für Eich und Kell gesucht: Zwei Stadtdörfer stehen in den Startlöchern

Die Andernacher Stadtteile, die aufgrund ihrer Entfernung zum Zentrum eher einen ländlichen Charakter haben, gingen bei den Förderprogrammen des Landes bisher leer aus: Sie kamen weder in den Genuss der Städtebauförderung, noch konnten sie sich für Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm bewerben. Umso größer ist die Freude in den Höhenstadtteilen Eich und Kell über die erfolgreiche Bewerbung für das Förderprogramm „Stadtdörfer“: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir daran teilnehmen können“, sagte die Ortsvorsteherin von Kell, Petra Koch, in der Auftaktveranstaltung, die aufgrund der Corona-Beschränkungen als Online-Konferenz stattfand.