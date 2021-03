Die Stadt Mayen hat das Angebot an digitalen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung ausgeweitet. Zum Ende des vergangenen Jahres wurde die App-basierte Stadtführung ins Leben gerufen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Nun gibt es in der App „Hearonymus“ auch noch Museumsführungen.