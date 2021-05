Am vergangenen Montag ist die neue Landesverordnung zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus in Pflegeeinrichtungen in Kraft getreten. Sie betrifft unter anderem die Besucherregelung und die sozialen Kontakte innerhalb und außerhalb der Einrichtungen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass zwischenzeitlich sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Beschäftigten der Pflegeeinrichtungen eine hohe Immunisierungsquote vorliegt.