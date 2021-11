Mit der Kindergruppe Lapislazuli und der Jugendgruppe Palisander hat der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr Angebote geschaffen, in denen Heranwachsende, deren Eltern sucht- und/oder psychisch belastet sind, Unterstützung und Entlastung erfahren. Mit der im Haus der Familie in Andernach vom Caritasverband in Kooperation mit dem Amt für Jugend und Soziales und der Katholischen Familienbildungsstätte gegründeten Kindergruppe „Helianthi“ für Sechs- bis Zwölfjährige gibt es jetzt eine Ergänzung.