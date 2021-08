Neue Busse, neuer Takt: Das ändert sich ab Dezember beim ÖPNV im Raum Andernach

Der Linienbusverkehr in der Region wird unter Federführung des Kreises Mayen-Koblenz mit dem Fahrplanwechsel zum 12. Dezember komplett neu organisiert (wir berichteten). Jetzt steht fest: Die 27 Buslinien, die künftig die Haltestellen in Andernach und der Pellenz miteinander verbinden, werden vom Verkehrsbetrieb Rhein-Eifel-Mosel (VREM) mit Sitz in Brohl-Lützing betrieben. Das Unternahmen hatte im Rahmen der europaweiten Vergabe das günstigste Angebot eingereicht und den Zuschlag erhalten, informiert der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) in einer Pressemitteilung.