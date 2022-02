1,4 Millionen Euro investierte der Kreis Mayen-Koblenz vor wenigen Jahren in eine neue Kfz-Lehrwerkstatt für die berufsbildende August-Horch-Schule in Andernach – eine Ausgabe, die sich jetzt einmal mehr bezahlt macht: Kürzlich begrüßte die BBS die ersten 24 Auszubildenden zum Land- und Baumaschinenmechatroniker, die künftig in Andernach unterrichtet werden.