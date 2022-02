Das Image der Stadt Andernach hat sich in den vergangenen Jahren verändert und zwar zum Positiven, ist die neue Geschäftsführerin von Andernach.net, Jana Dott, überzeugt. Das macht die Urmitzerin nicht zuletzt am eigenen Freundes- und Bekanntenkreis fest: „Früher zu Schulzeiten war man ausschließlich in Richtung Koblenz orientiert. Dies wandelt sich allmählich.“