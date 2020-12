Andernach

Der Andernacher Rat hätte in seiner jüngsten Sitzung einen neuen Bebauungsplan für ein unbebautes Grundstück in der Stadionstraße unweit der Bahngleise beschließen können. Dort will ein Andernacher Projektentwickler mehrere Mehrfamilien- und Doppelhäuser errichten. Doch der geplante Beschlussvorschlag schaffte es gar nicht erst in die Beratung: Zu Beginn der Sitzung stimmten die Ratsmitglieder geschlossen dafür, den betreffenden Tagesordnungspunkt 11 abzusetzen.