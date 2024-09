Plus Andernach Neubau in der Andernacher Konrad-Adenauer-Allee: Planungen für neue Kita haben begonnen Von Martina Koch i Auf dem Gelände der ehemaligen Leimbinderhalle in der Konrad-Adenauer-Allee plant die Stadt eine Neubebauung, die Raum für eine Kita sowie zusätzliche Wohn- und Gewerbeflächen bieten soll. Foto: Martina Koch Andernach braucht perspektivisch zusätzliche Kitaplätze, aber auch mehr Wohnraum. Auf einem Grundstück in der Konrad-Adenauer-Allee, das im Besitz der Stadt ist, soll mit einer neuen Bebauung beides geschaffen werden. Die ersten Grundzüge der Planung stellte der beauftragte Architekt nun in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses vor. Lesezeit: 2 Minuten

Laut Kindertagesstättenbedarfsplan benötigt die Stadt in den kommenden Jahren zwischen 100 und 120 neuen Kitaplätzen, erläuterte Bürgermeister Claus Peitz (CDU) zu Beginn der Sitzung. Der Mietvertrag für die Räumlichkeiten, in denen die städtische Kita in der Läufstraße untergebracht ist, laufe aus, außerdem gebe es Einrichtungen, die in keinem guten baulichen ...