Andernach

Günstiger Wohnraum ist in Andernach knapp: Der Stadt liegen derzeit 159 Anträge von Wohnungssuchenden vor, 65 davon haben Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Darüber informierte die Verwaltung in ihrer Vorlage für die jüngste gemeinsame Sitzung von Haupt- und Planungsausschuss, in der die Mitglieder über die zusätzliche Schaffung bezahlbaren Wohnraums berieten. Grundsätzlich erklärten in der Sitzung Vertreter aller Fraktionen, dass Andernach nach der Fertigstellung des Neubaus in der Stifterstraße weiter in den sozialen Wohnungsbau investieren soll. Derzeit besitzt die Stadt rund 300 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe und Ausstattung.