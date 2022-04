Neubau auf 20.000 Quadratmetern: Logistikstandort Polch bekommt Zuwachs

Solarpanellen auf dem Dach, Echtholzfassade, begrünte Außenanlagen – das neue Logistikzentrum, das noch bis Ende des Jahres an der Robert-Koch-Straße im Polcher Norden entstehen soll, wird definitiv „keine Standardkiste“, verspricht Alexander Schmid. Sein Arbeitgeber und Bauherr, die Beos Logistics, hatte am Mittwoch zusammen mit dem Generalunternehmer Goldbeck auf die Baustelle zum symbolischen ersten Spatenstich eingeladen. Die RZ konnte dabei spannende Details über das Großprojekt in Erfahrung bringen.