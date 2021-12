„Die diesjährige Christmette am Heiligabend um 22 Uhr findet wieder in unserer Pfarrkirche statt“. Mit dieser erfreulichen Botschaft überraschte Pfarrer Carsten Scher die Ochtendunger Katholiken, die schon seit Monaten auf ihre vertraute Pfarrkirche verzichten mussten. Wie bereits berichtet, gibt es nach Auffassung von Gutachtern Mängel an der Deckenkonstruktion, die beseitigt werden sollten.