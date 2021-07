Nette überflutet die Mayener Innenstadt: Clemens-Grundschule betroffen – Feuerwache muss evakuiert werden

Zunächst sah es bis zum frühen Mittwochabend so aus, als ob der Kreis Mayen-Koblenz von größeren Unwettern verschont geblieben sei. Dann jedoch jagte eine Hiobsbotschaft die nächste, insbesondere an der Nette spitzte sich die Lage dramatisch zu: Gegen 19.30 Uhr trat der Bach so stark über die Ufer, dass die Grundschule Clemens in Mayen im Erdgeschoss und Keller volllief. Eine Stunde später bedrohte sie die Feuerwache in Mayen, das Herzstück im Kampf gegen die braunen Fluten. Der Krisenstab ordnete an: Die Wache muss geräumt werden, zunächst wurde alles technische Equipment verlegt.