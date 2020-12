Kreis MYK

Der Laacher See wird seit jeher als Erholungsraum genutzt. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Bestimmungen des Naturschutzes einzuhalten sind. Neben eindrucksvoller Seelandschaft und diversen Freizeitangeboten bietet der See Besuchern einen interessanten Einblick in die natürlichen Lebensräume seltener feuchtland- und wassergebundener Vogelarten. Auch das Baden soll in den warmen Sommermonaten nicht zu kurz kommen. So stellt die Liegewiese des Campingplatzes einen idealen Zugang zu einer Abkühlung im Wasser bereit.