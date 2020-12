Mayen

Wer das Mayener Grubenfeld samt Lapidea-Gelände und Silbersee einmal in einem anderen Licht sehen wollte, der hatte am Wochenende die Gelegenheit dazu. Der Lichtkünstler Peter Baur, der in der Vergangenheit unter anderem schon die Burg Eltz, das Deutsche Eck in Koblenz und das Alte Rathaus in Mayen illuminiert hatte, war nun ein weiteres Mal in Mayen aktiv. „Leuchtendes Grubenfeld“ hieß die Veranstaltung, die eigentlich schon im März stattfinden sollte und nun nachgeholt wurde.