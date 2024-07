Plus Nürburg Nationalelf und Motorensound auf dem Nürburgring: Public Viewing direkt an der Start-Zielgeraden i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder Zum EM-Viertelfinalspiel am Freitag, 5. Juli, 18 Uhr, lädt der Nürburgring zum Public Viewing ein. Das Spiel der DFB-Elf gegen Spanien wird auf einer 80 Quadratmeter großen LED-Leinwand direkt an der Strecke übertragen. Lesezeit: 1 Minute

Die Haupttribüne an Start/Ziel soll sich dann in eine schwarz-rot-goldene Fankurve verwandeln. Bei freiem Eintritt können die Besucher auf den überdachten Rängen die Atmosphäre fast wie im Stadion genießen und gleichzeitig die Touristenfahrer bestaunen, die auf der Strecke vorbeifahren, teilen die Organisatoren mit. Alle Aufgänge zur Tribüne sind am Freitag ...