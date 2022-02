Schaulustigen Jecken vergeht zum zweiten Mal das Lachen. Tausende Besucher reisen jedes Jahr an, um das närrische Treiben an Rosenmontag in Kottenheim aus nächster Nähe zu erleben. Auch in dieser Session müssen sich die Freunde des Kottenheimer Umzugs damit abfinden: Corona-bedingt schlängelt sich erneut kein närrischer Lindwurm mit prachtvollen Motivwagen durch die Straßen der Vordereifelgemeinde.