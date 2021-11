Noch ist es schwer vorstellbar, dass ein Dorf mit gut 900 Einwohnern seinen Gesangverein verlieren kann. Am Donnerstag soll sich entscheiden, ob die Maifeldgemeinde Rüber künftig ohne ihren Gemischten Chor „Cäcilia“ auskommen muss. Denn an diesem 18. November findet im Haus der Gemeinde die Jahreshauptversammlung statt, in der die Mitglieder darüber abstimmen sollen, ob der vor 100 Jahren gegründete Verein aufgelöst werden soll.