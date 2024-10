Plus Andernach

Nachtschicht im Andernacher Werk legt die Arbeit nieder: Rasselsteiner läuten die heiße Phase ein

Von Wolfgang Lucke

i Fackeln, Fahnen, Trillerpfeifen und heiße Musik sorgten für die passende Atmosphäre zum Warnstreik. Die Forderungen heißen sieben Prozent mehr Lohn und 170 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Mit dem Warnstreik wollte man Druck aufbauen für die kommende Runde der Tarifgespräche. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke

Punkt 0 Uhr in der Nacht auf Dienstag endete die Friedenspflicht in der Metall- und Elektrobranche, eine Minute später startete der Warnstreik bei Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach. Die Nachtschicht unterbrach ihre Arbeit und sorgte mit rund 250 Teilnehmern genau für die Solidarität, die sich die Gewerkschaft gewünscht hatte: „Wir müssen Druck machen, Solidarität zeigen.” Auch Gewerkschaftsmitglieder aus vielen anderen Betrieben nahmen an der Kundgebung teil.