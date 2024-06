Nacht der Vulkane: Maria Laach bietet Klangerlebnissen und Einblicke in das Kloster

Anzeige

Das Kloster Maria Laach wird am Dienstag, 23. Juli, Gastgeber im Rahmen der 17. „Nacht der Vulkane“ (21. bis 27. Juli) sein. Das Kultur- und Erlebnisangebot des „Maria Laach Tages“ erzählt von der vulkanischen Geschichte der Laacher-See-Region und lädt Besucher jeden Alters ein, in diese faszinierende Welt einzutauchen. Führungen durch das Kloster mit Besichtigung der berühmten Bibliothek, kreative Workshops wie zum Beispiel Steine bemalen, Lava-Armbänder basteln und ein Mosaik-Workshop für Kinder gehören zum Programm.

Orgelkonzerte, kreative Workshops und Führungen durch das Kloster und seine Werkstätten: Zur Nacht der Vulkane bietet das Kloster Maria Laach ein umfangreiches Angebot. Foto: Thomas Frey/dpa

Orgelkonzerte zum Thema Natur und Elemente sowie die traditionelle und beliebte viergeteilte Improvisation über einen Vulkanausbruch sorgen für ein Klangerlebnis. Walter Müller lädt am Vormittag zu einer kulinarischen Tour am Laacher See und spricht am Nachmittag über die Kunst in der Abtei. Die Klostergaststätte und weitere Stationen bieten kulinarische Erlebnisse von Vulkan-Cupcakes und Waffeln bis hin zu erfrischenden Getränken an. Mit dem musikalischen Abendspaziergang der Cappella Lacensis findet der Tag einen klangvollen Abschluss.