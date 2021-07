Nachhaltiges Konzept: Andernacher Wohnhaus soll ohne Heizung auskommen

Die Stadt Andernach will nach der Realisierung des Neubaus in der Stifterstraße weiter in den sozialen Wohnungsbau investieren. In diesem Jahr stehen für entsprechende Planungen 300.000 Euro zur Verfügung, im kommenden Haushalt kommen laut Verpflichtungsermächtigung 1,5 Millionen Euro hinzu. Verwendet werden sollen diese für den Abriss des ehemaligen EVM-Werkstattgebäudes in der Moltkestraße und den Neuau eines Mehrparteienhauses an dieser Stelle (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stellte jetzt Architekt Oliver Engel von der Stadtverwaltung seine Ideen für die Gestaltung des Gebäudes vor.