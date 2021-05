Nachdem der Caterer gekündigt hat: In Mayens städtischen Kitas soll wieder frisch gekocht werden

Die Stadt Mayen plant, in ihren vier Kindergärten die Essensversorgung am Mittag umzustellen. Bislang bekommen Jungen und Mädchen, die sich für das Angebot entschieden haben, ein warmes Mittagessen, das ein Caterer zuliefert. Der hat seinen Vertrag mit der Stadt jedoch zum Ende des Jahres gekündigt. Politik und Verwaltung wollen nun dafür sorgen, dass in den Kitas vom kommenden Jahr an frisch gekocht werden kann. Das ist mit Investitionen im sechsstelligen Bereich verbunden. Profitieren sollen davon neben den Kitas auch andere städtische Einrichtungen.