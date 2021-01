Mayen

Die Mayener Lebenshilfe plant einen großen Neubau an der Straße „Am Heckenberg“. Auf einem Schotterplatz, der bislang als Parkplatz genutzt wird, sollen eine Kindertagesstätte sowie Wohnungen für Menschen mit Behinderung entstehen. Doch in der Nachbarschaft kommt das Vorhaben nicht gut an. Eine Interessengemeinschaft hat mittlerweile gut 460 Unterschriften gegen den geplanten Neubau gesammelt, die sie am Freitag an Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid übergeben will.