Nach Wunsch der Anwohner: Straßen in Miesenheim werden verkehrsberuhigt Von Martina Koch i Zahlreiche Schäden hat der Zahn der Zeit an dieser Straße in Miesenheim hinterlassen. Der letzte Straßenausbau fand zu Beginn der 60er-Jahre statt, damals war der heutige Andernacher Stadtteil noch eine eigenständige Gemeinde. Foto: Rico Rossival Die Krufter Straße und Raiffeisenstraße im Andernacher Stadtteil Miesenheim sind in keinem guten Zustand mehr: Schätzungen des Bauamts zufolge wurden diese Anfang der 60er-Jahre das letzte Mal ausgebaut, damals noch unter der Regie der selbstständigen Gemeinde Miesenheim. Jetzt will die Stadt umfassende Sanierungsmaßnahmen auf den Weg bringen, die auch oberirdisch Veränderungen mit sich bringen.

In einer Anwohnerversammlung, die sowohl vom Ortsvorsteher Stefan Kneib (CDU) als auch vom Leiter des Bauamts, Rainer Schmitz, als sehr lebhaft, aber konstruktiv, beschrieben wurde, hatte eine Mehrheit der Anlieger in beiden Straßen Ende September Wünsche geäußert, die in den Ausbauplänen der Verwaltung zunächst nicht vorgesehen waren. In der jüngsten ...