Fünf Polizisten der Polizeiinspektion Andernach sowie zwei weitere Freiwillige machten sich am Freitagvormittag mit zwei Kleinbussen sowie einem 3,5-Tonner-Lkw auf den Weg in Richtung ukrainische Grenze. Ihre Ziele: dringend benötigte Hilfsgüter zu den im polnischen Grenzgebiet gestrandeten Ukrainern zu bringen und auf dem Rückweg Geflüchtete mit nach Andernach zu holen. Rund 50 Stunden später rollte der Hilfskonvoi wieder in den Hof der Polizeiinspektion am Stadtgraben.