Drogen mit einem Marktwert in Höhe von 10 Millionen Euro entdeckten Fahnder im Januar 2018 in einem abgestellten Lkw in Plaidt. Ein Jahr später begann am Koblenzer Landgericht der Prozess gegen sechs Männer und eine Frau wegen der bandenmäßigen Aus- und Einfuhr sowie dem bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln. Jetzt verurteilte das Koblenzer Landgericht weitere vier Männer zu Freiheitsstrafen von sechs bis elf Jahren.