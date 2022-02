Zur Normalität ist der Mendiger Stadtrat noch lange nicht zurückgekehrt. War der im Januar mit Stimmenmehrheit von CDU und Grünen abgelehnte Haushalt 2022 ein Signal für die SPD, gemeinsam mit den Grünen einen überarbeiteten Haushalt zu schmieden, so sind in der Stadtratssitzung am Dienstag die alten Wunden wieder aufgebrochen.