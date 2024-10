Plus Mayen

Nach nur 15 Tagen Pause geht es in Mayen weiter: Modehaus Küster erstrahlt in neuem Glanz

i Freuen sich, dass es mit vollen Segeln am Markt weitergeht: (vorn, von links) Katja Küster-Schmitt, Doris Mehler, Isabella Goebel und Dirk Meid. Foto: Brost

Discjockey Marc Arend spielt den Song „An Tagen wie diesen“, und dieser Tag ist in der Tat für die Mayener Innenstadt etwas Besonderes: Das Modehaus Küster ist quicklebendig, es erstrahlt am Markt in frischem Glanz. Punkt 9.30 Uhr ist das große Textilhaus am Freitagmorgen unter neuer Regieleitung eröffnet worden. „Küster ist wieder da, und das in neuem Gewand“, sagt Isabella Goebel erfreut – sie ist die Chefin des Modehauses Hohmann & Heil. Das Fuldaer Traditionshaus hat Küster kürzlich übernommen.