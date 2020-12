Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 17:38 Uhr

Mayen

Nach Messerstecherei an Aschermittwoch: 21-jähriger Mayener verlässt Klinik

Nach der Messerstecherei in Mayen in den Morgenstunden des Aschermittwoch ist das 21-jährige Opfer aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte Thomas Büttinghaus, Pressesprecher der Koblenzer Staatsanwaltschaft, auf RZ-Anfrage mit. Zu den Hintergründen der Tat und zum Motiv dauern die Ermittlungen weiterhin an.