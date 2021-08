Dramatische Szenen hatten Ende Juni für Aufregung in der Vordereifelgemeinde Kottenheim gesorgt: Bei einer Auseinandersetzung in einer von der Verbandsgemeinde angemieteten Unterkunft für Asylbewerber war es bei einer Streitigkeit unter zwei Bewohnern zu einer folgenschweren Attacke gekommen, bei der das Opfer am Ende trotz rascher Versorgung durch Ersthelfer noch in der Tatnacht verstarb.